Sala contro Solinas, il sindaco esorta i milanesi: “Meglio andare in vacanza in Liguria che in Sardegna”

Non fa i nomi, ma il riferimento a Sardegna e Sicilia è implicito: a Beppe Sala non è andato giù che le due isole vogliano l’imitare gli ingressi dalle regioni dove il contagio è stato particolarmente diffuso e l’epidemia virulenta. Così il sindaco di Milano lancia un appello ai suoi concittadini perché preferiscano regioni ‘solidali’ come la Liguria per le vacanze.

“Vedo che alcuni presidenti di Regione, come Toti della Liguria, dicono: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono magari se fanno patente di immunità o qualcosa del genere. Io però, e parlo da cittadino prima ancora che da primo cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò”.

