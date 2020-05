Salute e benessere delle donne: alla scoperta del pavimento pelvico

Salute e benessere delle donne: webinar gratuito sul pavimento pelvico

Come partecipare all’iniziativa promossa dall’ostetrica Silvia Firinu

Mi chiamo Silvia Firinu, sono un’ostetrica e lavoro a Oristano e in provincia. Mi occupo della salute femminile nelle varie fasi della vita della donna e sono specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico.

Su questo importante argomento ho organizzato un evento online che si svolgerà venerdì prossimo 29 maggio, alle ore 18, su una piattaforma online, pensato per le donne.

Il pavimento pelvico (costituito da un insieme di muscoli), è una parte dell’organismo femminile ancora poco conosciuto, di cui si parla poco, nonostante la sua importanza. Spesso se ne parla quando è già insorta una problematica.

Ho deciso di creare questo evento proprio per portare le donne alla scoperta di questo insieme di muscoli e per conoscerne l’importanza. Scopriremo insieme cos’è, a cosa serve, quali sono le principali disfunzioni legate a esso e come intervenire nella vita quotidiana. Non c’è un’età per parlare di pavimento pelvico. Si può intervenire fin dalla giovane età, cambiando le abitudini e parlando delle tematiche legate a esso: è importante parlarne in ogni fase della vita.

Questo il link per poter partecipare all’evento e ricevere tutte le informazioni.

Se non hai Facebook, invece, contattami via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Silvia Firinu