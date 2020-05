Francesco, storico ristoratore di piazza Galilei: “Sì ai tavoli in più ma il Comune tolga le auto”

La rivoluzione dei tavolini arriva anche in piazza Galilei a Cagliari: più spazi promessi dal sindaco Paolo Truzzu, ma l’annuncio, almeno per Francesco Caddeu, storico ristoratore, non ha un “contorno” valido: “Ho perso 15 posti, con i tavoli fuori potrei recuperare posti però avrei delle difficoltà. C’è l’attraversamento pedonale, le auto continuano a passare. Perchè non pedonalizzano almeno questo lato?”, propone il ristoratore. “Sennò dovrei fare dei salti mortali per poter offrire un buon servizio alla gente. C’è differenza tra servire antipasti, primi, secondi e contorni e un gelato, che si mangia in un attimo”. E la piazza? “Così è morta, va riqualificata, ci viene solo la gente del quartiere”.

Che fare? “Eventi, non il mercatino perchè hanno provato ma non ha avuto successo. Meglio eventi musicali per attirare giovani”.

