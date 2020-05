“Piazza Galilei a Cagliari più viva con concerti e mostre, le auto non disturbano”

Fabrizio Fenu ha 40 anni e, un anno fa, ha deciso di scommettere, imprenditorialmente parlando, su piazza Galilei a Cagliari. La sua gelateria si trova all’angolo con la discesa verso via Paoli. I tavolini in più da poter mettere fuori, promessi dal sindaco Truzzu? Bene, ma non è sufficiente: “Lo abbiamo chiesto e ci hanno detto che ci stavano lavorando, è sicuramente un’iniziativa che può valorizzare la piazza per il futuro. Ho dovuto ridurre le mie panche, fuori, e voglio poter mettere il carretto del gelato, con anche le granite, trainato da una bicicletta, sulla piazza”, afferma Fenu. “Sicuramente serve anche altro, come qualche artista che suoni ed esponga le sue opere. Il Comune ci ha chiesto di fare proposte, promettendoci che avrebbe fatto di tutto per venirci incontro”. Quindi, adesso bisognerà attendere le risposte della parte politica.

“No agli assembramenti”, osserva il gelataio, “ma un intrattenimento aiuterebbe tantissimo. Le auto parcheggiate? Sarebbe meglio senza ma la piazza Galilei è comunque grande e non disturbano”.

