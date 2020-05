Quartu, Delunas striglia i titolari dei locali: “I muntoni devono evitarli anche i caddozzoni”. Un altro colorito chiarimento del sindaco di Quartu per evitare gli assembramenti dei giovani: “Allora chiariamo una buona volta la mia posizione: Io sono per le riaperture, per rimettere in moto l’economia locale, sono per dare la possibilità di mettere i tavolini per strada a cura dei ristoratori e delle pizzerie e senza fare pagare il suolo pubblico. Basta seguire due regolette che ormai abbiamo imparato a memoria- Stare distanti un metro e non creare assembramenti . Cioè ” muntoni” Evitare cioè quello che è successo in città questo fine settimana o quello che è successo al Poetto per mangiare un panino dai cosidetti “caddozzoni”. A chi spetta questo controllo oltre che alla polizia locale e alle forze dell’ordine?

SEMPLICE: SPETTA AI GESTORI DEI BAR . E’ CHIEDERE TROPPO?

E’ CHIEDERE TROPPO A COLORO CHE ESCONO X SVAGARSI E FARSI UNO SPRITZ DI TENERE ALMENO LE DISTANZE DI 1 METRO?

Tutto qui”, le parole del sindaco di Quartu poco fa su Fb.

