Sant’Andrea Frius piange Federico Mannai, l’imprenditore stroncato da un infarto a 38 anni nel suo furgoncino

A ricordarlo, con le lacrime agli occhi, è il presidente dell’Asd “Ciclismo Sardegna”, realtà sportiva che esiste da sei anni, Pietro Pitzanti: “Avevo visto Federico due giorni fa, era venuto a casa mia per regalarmi due gattini. Ci conoscevamo da anni, era un ragazzo pieno di progetti ed idee. Insieme condividevamo la passione per la bici, aveva anche creato una squadra di ciclismo. Mancherà tantissimo a tutti, porgo le mie più sentite condoglianze alla moglie, ai due figli e a tutti i suoi parenti”.

Federico Mannai, trentotto anni, di Sant’Andrea Frius. È lui ad aver perso la vita mentre, al volante del suo furgoncino, si trovava a Monastir. L’uomo stava raggiungendo il suo luogo di lavoro, un’azienda nel Sulcis, quando è stato colpito da un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. I carabinieri di Dolianova, arrivati nel giro di pochi minuti sul luogo del dramma, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Mannai. E la conferma delle cause della morte è arrivata dal medico legale. Mannai lascia moglie e due figli piccoli. Il corpo è già stato portato al cimitero di Sant’Andrea Frius, un paese choccato per la scomparsa, improvvisa, del trentottenne. Una vita normalissima, quella di Mannai: titolare di un’azienda nella zona industriale di Sa Stoia, ad Iglesias, specializzata nella lavorazione del ferro, era appassionato di bicicletta.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a