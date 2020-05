Terrore a Quartu, incendio in una villetta di Flumini: donna scappa in tempo

Terrore a Quartu Sant’Elena, nella zona di Flumini, in via delle Pandoree, una delle traverse di via dell’Autonomia regionale sarda, per un incendio che ha colpito una villetta. Il rogo è scoppiato all’interno della camera da letto, forse per un improvviso malfunzionamento dell’impianto elettrico. Paura per la padrona dell’abitazione, che è subito fuggita e, una volta raggiunta la strada, ha chiamato il 115. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e, stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero feriti.

