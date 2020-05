Coronavirus, al via i test sierologici a campione: ma solo uno su quattro accetta

Sono iniziati i primi prelievi per i test sierologici dell’indagine del ministero della Salute, a seguito delle chiamate iniziate lunedì da parte della Croce Rossa Italiana ai cittadini selezionati nel campione Istat. Le prime Regioni dove si stanno effettuando oggi i prelievi sono Liguria, Basilicata, Province Autonome di Trento e Bolzano, Lazio. Da domani previsti i primi prelievi su Roma. Le chiamate effettuate nel primo giorno sono state oltre 7.300, con un esito positivo al primo contatto del 25%. Oltre il 60% delle persone coinvolte ha chiesto di essere ricontattato, circa il 15% per il momento sta valutando l’opportunità di partecipare. Le Regioni che hanno aderito più ampiamente sono le Marche e la Sardegna, buono l’esito in Umbria e Lombardia, quelle piu’ indecise la Campania e la Sicilia. Ma molte persone oggi stanno ricontattando la CRI per avere maggiori informazioni e poter partecipare. Continua a leggere su Agi.it





