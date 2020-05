Assemini, brutto schianto tra due auto in via Piave: ci sono feriti

Brutto incidente ad Assemini, all’incrocio tra via Piave e Corso Africa. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. L’impatto non è stato leggero, tanto che sono anche esplosi alcuni airbag. Dentro le vetture c’erano solo i conducenti, rimasti entrambi feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Assemini e anche un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno trasportato entrambe le persone all’ospedale Marino, in codice giallo. Stando alle prime informazioni, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

