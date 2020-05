Dallo studio dentistico Pinna 260 mascherine per i cittadini di Riola

Da allora, con i propri volontari, si è sempre reso disponibile per qualsiasi necessità, sia in ambito regionale che in quello locale, supportando i Vigili del fuoco nella ricerca di persone scomparse o aiutando le forze di sicurezza nelle grandi manifestazioni. Con spirito di sacrificio e solidarietà si impegna per l’associazione e per la comunità di cui fa parte. Il gruppo è sempre pronto ad accogliere nuovi membri volenterosi, animati dal desiderio di aiutare e crescere insieme.

I volontari, a coppie, hanno distribuito in paese le buste sigillate e sterilizzate, partendo dalle attività commerciali per poi arrivare alle persone più esposte e vulnerabili.

“Una beneficenza silenziosa e impegnativa, ma che ha permesso al gruppo di schierarsi in prima linea e dare il proprio contributo per fronteggiare coi mezzi a disposizione questa emergenza sanitaria”, commentano dalla Protezione Civile di Riola Sardo, che ringrazia di cuore lo studio dentistico.

Fonte: Link Oristano





