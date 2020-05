Confermato il Festival Time in Jazz: ecco i nomi in cartellone

Edizione condizionata dall’emergenza coronavirus: massimo 350 spettatori per ogni concerto

Daniele Silvestri, Fabio Concato, Antonello Salis e Karima sono tra gli artisti che saliranno sul palco nella 33ma edizione di ‘Time in Jazz’, il festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma da metà agosto, a Berchidda (Sassari) e in altri centri del Nord Sardegna, che quest’anno avrà come tema ‘Anima – Ànemos’. In base alle attuali restrizioni, il trombettista sardo ipotizza che non sarà possibile replicare i grandi numeri degli anni precedenti, ma assicura che quello dell’edizione 2020 “non è un programma di ripiego, ma serio e ricco di attività”.

Tra i nomi di spicco della scena jazzistica nazionale, rientrano quelli di Rita Marcotulli (con Ares Tavolazzi al contrabbasso e Israel Varela alla batteria), Cristina Zavalloni (in quartetto con Cristiano Arcelli al sax alto, Daniele Mencarelli al basso elettrico e Alessandro Paternesi alla batteria), il gruppo Voodoo Sound Club di Guglielmo Pagnozzi con Roy Paci, lo stesso Paolo Fresu alla testa del Devil Quartet, (con Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria), oltre a Fabio Concato con il trio di Paolo Di Sabatino ad affiancare il cantautore milanese.

Daniele Silvestri si esibirà in un concerto, dedicato a Fabrizio De André, a Tempio Pausania, a ‘L’Agnata’, che fu la dimora del cantautore genovese.

“Riorganizzeremo la piazza di Berchidda in maniera diversa con uno spazio per 300 o 350 persone al massimo. Vista la situazione, è ancora tutto da definire ma, in base a quelli che saranno i costi della sanificazione tra un concerto e l’altro, è possibile che si possano prevedere due eventi per sera. Poi ci saranno tutti i concerti nei comuni limitrofi, che saranno organizzati anche questi secondo tutte le regole del distanziamento”.

Oltre a Berchidda, cuore del festival, hanno dato l’adesione anche Arzachena, Bortigiadas, Cheremule, Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Mores, Nulvi, Ploaghe, San Teodoro e Telti. Sono probabili nuove adesioni. (AGI)

Martedì, 26 maggio 2020

