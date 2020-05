Nuove condotte da collegare alla rete, a Busachi mancherà l’acqua Domani tra le 8 e le 12 gli operai di Abbanoa completeranno l’intervento in via Torresani

A Busachi entra in servizio il nuovo tratto di rete idrica realizzato in via Torresani. Domani i tecnici di Abbanoa dovranno collegare alla rete le condotte posate nelle scorse settimane: dalle 8 a mezzogiorno si verificheranno interruzioni dell’erogazione dell’acqua nel centro abitato.

Complessivamente sono state sostituiti più di 200 metri di condotte. Alla base di questo intervento c’è lo studio con il quale i tecnici di Abbanoa hanno individuato il tratto che negli ultimi anni era soggetto a continue rotture, tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione.

Fra l’altro, le vecchie tubature erano in ferro e rilasciavano sedimenti che rendevano l’acqua torbida. Al loro posto sono state posate condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Anche gli allacci alle singole utenze sono stati sostituiti con tubature in multistrato. L’investimento è stato di circa 50mila euro: si tratta di risorse da tariffa, provenienti dal bilancio del Abbanoa, che investe una quota consistente dei proventi delle bollette in interventi di miglioramento delle infrastrutture del servizio. A Busachi sono programmati ulteriori interventi, che riguarderanno la via Roma.

Durante le operazioni di domani le squadre di Abbanoa faranno il possibile per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa, tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Martedì, 26 maggio 2020

L'articolo Nuove condotte da collegare alla rete, a Busachi mancherà l’acqua sembra essere il primo su LinkOristano.it.