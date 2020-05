Nuoro, 4 persone armate di spranghe denunciate dalla polizia.

Sono attive indagini per individuare i responsabili dello scempio avvenuto nei confronti di un albero d’ulivo sito in piazza Tonino Puddu davanti alla vecchia chiesa delle Grazie.

Lo scorso fine settimana, intorno alle 18:30 di sabato, una Volante della Polizia ha intercettato un’auto con a bordo quattro nuoresi, tre uomini e una giovane. L’atteggiamento dei quattro ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo. Sul sedile posteriore sono state rinvenute e sequestrate due spranghe di metallo pronte all’uso. I quattro, non collaborativi e reticenti, sono stati quindi condotti in Questura, fotosegnalati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La Divisione Anticrimine sta valutando l’applicazione di misure di prevenzione.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a