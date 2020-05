“Cisti ai tendini della mano, niente visite al Marino e al Ss. Trinità: il dolore mi sta dilaniando”

La mano destra è gonfia, e la sinistra non se la passa meglio. Roberta Broi, 40enne di Selargius, disoccupata, non sa più a quale santo votarsi. Da mesi deve convivere con dei maxi gonfiori “dovuti alla presenza di due cisti nella mano destra e una nella mano sinistra”. Il suo cellulare, a furia di chiamare il Cup per cercare di prenotare una visita, si è quasi fuso: “Sono riuscita solo a prenotare una visita in un centro privato, dalle lastre è emersa la presenza delle cisti. Dovrei fare un controllo più approfondito e farmele togliere, ma sia all’ospedale Santissima Trinità sia al Marino è ancora impossibile essere ricevuti. Mi hanno spiegato che sono ancora in emergenza Coronavirus, lo comprendo benissimo”, afferma la donna, “ma io sto vivendo tra i dolori. Non posso fare praticamente nulla, con le mani in questa situazione mi sento davvero invalida”.

“Pulire, prendere pesi, stringere una bottiglia: nulla, non posso fare nulla”, prosegue la Broi. “Purtroppo sono disoccupata, prendo la Naspi ma non posso permettermi di pagare visite o interventi da privati. Ho cercato un po’ online, trovando un ortopedico che, solo per la prima visita, chiede cento euro. Non ho un femore rotto, comprendo che ci siano urgenze maggiori, ma io non posso continuare a vivere con questi dolori lancinanti”.

