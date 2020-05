Cagliari, dopo via Roma ecco piazza del Carmine e piazza Galilei: tavolini ovunque in città

A causa del grave impatto causato dall’infezione da covid-19 sulle attività commerciali, bar, ristoranti e sulle attività artigianali, si è ritenuto necessario introdurre delle modifiche regolamentari che consentano alle attività di operare con maggiore facilità. “Ci sarà una procedura semplificata”, ha dichiarato oggi nella commissione comunale l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “anche per il rinnovo o la modifica delle concessioni. Viene incrementata l’occupazione delle piazze fino al 50 % e se un’area fosse richiesta di più soggetti, hanno 5 giorni di tempo per formulare un accordo”.Allo studio la possibilità di lasciare gli arredi all’esterno anche nelle ore notturne, senza quindi dell’obbligo del ritiro serale, la possibilità di concessione dei parcheggi prospicienti le attività produttive per il posizionamento di tavolini e sedie e del posizionamento, nelle aree concesse, di strutture facilmente amovibili. Si va dalla disapplicazione di norme relative alla procedura Suape che non trovano applicazione nel caso delle concessioni in regime covid, a disposizioni che consentono di effettuare modifiche, anche sostanziali, degli arredi nelle concessioni, senza dover avviare un nuovo procedimento ed emanare un nuovo provvedimento. Si sospende l’obbligo di redigere una planimetria georeferenziata con un alleggerimento del lavoro dei tecnici.Sospensione anche dell’obbligo di produrre una documentazione fotografica degli arredi da posizionare nel nuovo spazio richiesto.Si pensa altresì di facilitare il rinnovo o la modifica della concessione e vengono sospese le norme che stabiliscono termini troppo ampi per il rilascio dei pareri, prevedendo un termine massimo di 15 giorni. È previsto inoltre l’ampliamento delle concessioni oltre i limiti dimensionali attualmente previsti e oltre il rapporto 1:1 superficie interna – superficie esterna a condizione, tuttavia, che tutto ciò non entri in conflitto con le concessioni già esistenti.Sarà previsto un nuovo limite tra superficie interna e esterna nel rapporto 1:2,5. Sarà eliminato il limite della distanza per l’ubicazione della concessione di suolo pubblico e se una stessa area fosse richiesta da più soggetti, essi hanno 5 giorni di tempo per formulare un accordo.Le istanze saranno presentate al di fuori del procedimento Suape, secondo una procedura semplificata, definita dal servizio competente con le finalità della celerità del provvedimento.



