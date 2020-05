Il lockdown per Coronavirus sembra essere già diventato un lontano ricordo, a Cagliari, almeno alla voce traffico. Con la riapertura di tutte le attività – oggi le “ultime”, palestre e piscine – anche il capoluogo sardo ha ripreso il ritmo di sempre. E, immancabili, sono tornati gli indisciplinati alla guida: grande lavoro, in questo ultimo lunedì di maggio, per gli agenti della polizia Municipale. Se da un lato sta andando avanti il loro grande e importante lavoro di informazione dedicato ai cittadini e ai titolari di locali per le distanze di sicurezza da rispettare, l’inchiostro delle penne dei poliziotti di via Crespellani hanno riempito decine di verbali. Tra doppie file, parcheggi improvvisati vicino a delle rotonde e le “classiche” soste sulle strisce, sembra esserci solo l’imbarazzo della scelta.

Dalla caserma informano che le multe sono state staccate soprattutto “in via Sonnino e via Dante per le doppie file, ma ci sono state sanzioni anche in via Tuveri e nella zona dell’isola spartitraffico di piazza Repubblica” dove tanti automobilisti hanno preferito “parcheggiare l’auto lì e non spendere un euro per lasciarla sui tanti parcheggi liberi a pagamento presenti a pochi metri di distanza”. Situazione da bollino rosso anche “in via Campania”, una strada ormai ristretta da qualche mese dopo la creazione delle piste ciclabili.

L'articolo Cagliari, riecco gli incivili alla guida: raffica di multe per doppie file e parcheggi sulle strisce proviene da Casteddu On line.