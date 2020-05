Selargius, a Paluna e San Lussorio mercoledì dalle 9 alle 17 mancherà l’acqua in alcune strade. Attenzione alle reti idriche, annuncia il sindaco di Selargius Gigi Concu: “Entrano in funzione le condotte appena realizzate nel quartiere di Paluna San Lussorio a Selargius: mercoledì i tecnici di Abbanoa procederanno con i collegamenti delle nuove reti. I lavori rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie. Nell’area interessata, non solo sono stati eseguiti nel corso degli anni ripetuti interventi di riparazione eseguiti, ma è stata riscontrata anche una presenza importante di perdite occulte che non emergevano in superficie e che condizionavano negativamente il servizio con vistosi problemi di pressione nelle utenze servite. Per questo motivo è stata programmato l’intero rifacimento della rete idrica.