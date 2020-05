Il murale non ha l’autorizzazione. Ericailcane bloccato a Cabras Il sindaco Abis rassicura: “Stiamo lavorando per una sanatoria che consenta il completamento”

Un gatto rema sopra una tipica imbarcazione di erba palustre dello stagno, un “fassonis”. È il murale apparso da solo qualche ora su un muro di Cabras, all’angolo tra via Garibaldi e via Mazzini, e che già fa discutere. Il motivo? La mancata autorizzazione a procedere da parte degli uffici comunali per il famoso street artist Ericailcane.

“L’opera è arrivata prima dell’autorizzazione”, dichiara il sindaco Andrea Abis, “e proprio per questo è stata sospesa. Il Comune è a lavoro per trovare una strada che ne consenta la sanatoria e il completamento”.

“Siamo da sempre favorevoli alla presenza di opere artistiche nel territorio di Cabras, come dimostra il regolamento proposto e adottato in Consiglio comunale il 26 luglio 2019”, spiega ancora Abis. “Il regolamento, fino ad allora assente, è nato per rispondere a diverse finalità, quali la disciplina delle opere pittoriche, il recupero di zone degradate, il contrasto del vandalismo mediante spazi dedicati alla espressione dei giovani e soprattutto la creazione mediante l’arte di un senso civico di appartenenza alla comunità cabrarese”.

Dal canto suo l’artista bellunese non ha gradito lo stop e ha attaccato al muro dove stava disegnando il murale un cartello con una scritta: “Ci è stato impedito di terminare questo dipinto, regalo che avremmo voluto fare a Cabras e ai suoi abitanti. La causa è la solerzia eccessiva della polizia municipale e la negligenza delle istituzioni comunali. Se volete che questo tipo di iniziative proliferino c’è bisogno del sostegno di tutte/i”.