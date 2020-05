Riaprono le palestre in Sardegna ma non tutte offrono i rimborsi

Impianti sportivi in difficoltà, il Codacons ricorda: “Sono un diritto riconosciuto dal Governo”

Palestre, piscine e centri sportivi riaprono oggi in Sardegna, con qualche eccezione. Ma che cosa succederà con le quote di frequenza anticipate dagli utenti e mai utilizzate tra marzo e maggio? Qualche struttura ha promesso rimborsi o almeno vouchers utilizzabili in estate, altre non hanno preso impegni con i propri iscritti. Per questo il Codacons – il Consorzio di associazione a tutela dei consumatori – ricorda che il “Decreto Rilancio” varato dal Governo prevede un indennizzo in favore degli utenti per tutti i giorni di chiusura degli impianti sportivi.

“L’attività di palestre, piscine e centri sportivi è stata sospesa per effetto del Dpcm del Governo firmato dal premier Conte lo scorso 9 marzo, e potrà riprendere solo a partire da oggi”, spiega il Codacons. “Questo ha comportato 76 giorni complessivi di chiusura degli impianti e il diritto degli utenti al rimborso parziale degli abbonamenti”.

Il “Decreto Rilancio” (articolo 216 comma 4) prevede in capo ai gestori degli impianti sportivi l’obbligo di rimborsare i propri clienti per la chiusura degli esercizi. Rimborsi che possono avvenire anche tramite voucher di pari valore, utilizzabile entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

Le strutture sarde si sono mosse in ordine sparso, su questo problema: tante hanno deciso di indennizzare i propri iscritti allungando il periodo di validità degli abbonamenti, altre hanno scelto di offrire corsi e lezioni via web, quando possibile. Tutte opzioni facoltative, a scelta del consumatore come forma di indennizzo, ma che comunque non escludono la possibilità degli utenti di chiedere e ottenere i rimborsi qualora non intendano avvalersi di tali offerte.

Anche ad Oristano e provincia la situazione non è rosea. Molte strutture hanno difficoltà a ripartire adeguandosi alle onerose prescrizioni del decreto. È il caso della piscina comunale di Oristano, gestita dalla società sportiva Aquasport (che ha in gestione anche altri impianti comunali): proprio pochi giorni fa ha comunicato sui propri social quanto sia difficile per loro riaprire, perché l’ultimo protocollo del Ministero della salute è “di difficile attuazione da un punto di vista pratica ed economico”.

Difficoltà dovute ovviamente anche ai “mancati introiti dei mesi di chiusura che rendono ancora più difficoltosa la ripresa, considerati i nuovi ingenti costi che si dovranno affrontare per l’adeguamento degli impianti natatori in relazione al rischio di contagio covid-19”. Ma anche per il silenzio e le difficoltà degli enti comunali (proprietari degli impianti) che a detta dei gestori “non fa altro che complicare le cose”.

Per quanto riguarda invece i rimborsi previsti dalla legge, il Codacons informa gli utenti iscritti ai vari impianti sportivi sardi che ha attivato un servizio di assistenza telefonica, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, al numero 89349966: un team di legali fornirà spiegazioni e supporto.

Lunedì, 25 maggio 2020

L'articolo Riaprono le palestre in Sardegna ma non tutte offrono i rimborsi sembra essere il primo su LinkOristano.it.