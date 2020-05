Cagliari, è mancato all’affetto dei suoi cari Ugo Contis

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

UGO CONTIS

Ne danno il triste annuncio i figli Mariella, Giorgio e Giampaolo con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti e pronipoti.

Si ringrazia il Centro Alba per le amorevoli cure prestate.

La Santa Messa sarà celebrata martedi 26 maggio alle ore 16,00 presso la Cappella del Cimitero San Michele.

O.F. SAN PADRE PIO Via Pergolesi 28/a, Via Cettigne 13

070/494497