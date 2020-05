Bosa, mercoledì manutenzione nell’impianto di Barasumene

L’acqua in città non mancherà, possibili cali di pressione a Montresta e Bosa Marina

A Bosa riprendono gli interventi sull’acquedotto Temo. I tecnici di Abbanoa hanno in programma per mercoledì 27 maggio, dalle 8.30 alle 17, un intervento di manutenzione straordinaria nell’impianto di sollevamento di Barasumene, dal quale dipendono i due rami dell’acquedotto per Bosa e la fascia costiera e per Montresta.

Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere temporaneamente l’attività dell’impianto. I tecnici di Abbanoa garantiranno il servizio tramite le scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi.

Per Bosa città non si prevedono disservizi, mentre si potranno verificare dei cali di pressione e temporanee interruzioni a Montresta (a partire da mezzogiorno), a Bosa Marina (a partire dalle 14) e per le utenze alimentate direttamente dall’acquedotto e non tramite serbatoi. Il servizio riprenderà a pieno regime nel pomeriggio, appena conclusi i lavori.

Abbanoa avvisa gli utenti che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere temporaneamente torbida, a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Qualsiasi anomalia potrà comunque essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa con il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Lunedì, 25 maggio 2020

L'articolo Bosa, mercoledì manutenzione nell’impianto di Barasumene sembra essere il primo su LinkOristano.it.