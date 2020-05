Cagliari, controlli a tappeto della Polizia Municipale: nessuna multa per le distanze, cittadini sinora “perfetti”. Polizia Municipale presente nei vari punti di principale ritrovo dei cittadini. Già dai primi giorni dell’inizio della “fase2” la Polizia Locale ha presidiato i luoghi dove poteva verificarsi l’assembramento di persone; i servizi, poi, sono stati intensificati da venerdì con la presenza di numerosi pattuglie nei pricipali centri commerciali, nei parchi, nei giardini, nelle piazze, e lungo il litorale. Nonostante la presenza di numerose persone, non si sono verificate situazioni non conformi alle recenti disposizioni sulle norme per il contenimento del contagio e in gran parte le persone hanno rispettato le distanze interpersonali o indossavano le mascherine. I controlli della Polizia Locale proseguiranno con una precisa pianificazione





