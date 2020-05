Aeroporti sardi, controllo della temperatura in arrivo e in partenza: sopra i 37,5° C scatta il divieto

Controllo della temperatura ai passeggeri in arrivo e in partenza negli scali portuali e aeroportuali e divieto di imbarco se la temperatura è uguale o superiore a 37,5 °C.

provvedono alla misurazione della temperatura per tutti i passeggeri in

partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in

partenza è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura

uguale o superiore a 37,5°C.

Il personale dei competenti

USMAF/SANS, laddove la temperatura debba essere misurata prima

dell’imbarco a cura delle compagnie di navigazione, accerta che i rispettivi

armatori delle navi in arrivo in Sardegna abbiano eseguito all’imbarco i

controlli sanitari su tutti i passeggeri, comunicando con almeno 12 ore di

anticipo le eventuali violazioni alla Sala operativa della protezione civile

regionale. Le disposizioni dell’ordinanza sono in vigore

dal 24 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, salvo proroga esplicita.





