Strage di Capaci, con le note del Silenzio la Polizia ricorda gli agenti vittime della Mafia

“Oggi le nostre note suonano per ricordare, per fare memoria delle poliziotte e dei poliziotti che hanno dedicato la vita al servizio del Paese. Un pensiero che ritorna e nel silenzio diventa assordante. Tre note soltanto, con un significato importante: rendere onore ad Antonio, Vito, Rocco, Agostino, Emanuela, Vincenzo, Walter e Claudio. Sono stati uccisi dalla mafia, insieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, perché difendevano i nostri valori, giustizia, legalità e libertà. Il Sacrario della nostra famiglia, la Polizia di Stato, la Casa che custodisce e tramanda i nostri valori. Attorno a noi i nomi delle donne e degli uomini che hanno servito le nostre comunità con coraggio e umanità. Ogni 23 maggio il nostro cuore torna a Capaci e Via D’Amelio. Si rinnova il dolore per la perdita, ma anche la forza del loro esempio. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini.”

La Polizia di Stato ricorda con le note del Silenzio chi ha servito il nostro Paese con coraggio, sacrificando la vita per il bene comune. Nel video anche l’agente di scorta Emanuela Loi morta nell’attentato di via D’Amelio.





