Prevenzione tumori, consulti online gratuiti con gli odontoiatri oristanesi

“Oral Cancer Day” è una iniziativa dell’Associazione nazionale dentisti italiani Da oggi al 30 giugno, in occasione dell’Oral Cancer Day, si potranno richiedere consulti online agli odontoiatri dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani – ANDI. Parteciperanno all’iniziativa di prevenzione dei tumori alla bocca anche numerosi odontoiatri di Oristano, a cominciare dal dottor Paolo Angioi, presidente provinciale dell’associazione. La Fondazione ANDI Onlus, nonostante l’emergenza sanitaria non sia ancora superata, ha deciso di lanciare una campagna social, garantendo consulti online fino al 30 giugno con un dispiego di forze non comune. Partecipano a questa campagna di prevenzione 51 sezioni provinciali ANDI, dislocate su tutto il territorio nazionale e coinvolte nel piano di informazione. I cittadini interessati ad ottenere un consulto sono invitati innanzi tutto a leggere il decalogo di autodiagnosi preparato dall’ANDI e disponibile in formato pdf. Poi potranno compilare il modulo per la richiesta di un consulto: il professionista ANDI risponderà entro quarantotto ore, via e-mail o per telefono, secondo la preferenza espressa.

“È una nuova modalità di interazione fondata sulla condivisione in rete, perché la Fondazione ANDI Onlus non ha mai inteso fermarsi”, spiega il dottor Paolo Angioi, presidente ANDI per la provincia di Oristano. “Per un’azione ancora più incisiva, per una diffusione sempre più capillare e ampia del messaggio di prevenzione, e salute, l’Oral Cancer Day anche quest’anno potrà contare sulla sinergia con il Coordinamento Albi Odontoiatri nazionale, la SIPMO – Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, e l’AIOLP – Associazione Italiana Otorino Laringoiatri Libero Professionisti, a cui si sono aggiunti SICMF (Società Italiana Chirurgia Maxillo-Facciale) e SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e chirurgia Cervico Facciale)”. Il tumore al cavo orale. Prevenibile e spesso curabile se diagnosticato in tempo, il tumore del cavo orale è responsabile in media di 190 mila decessi l’anno nel mondo. Una emergenza sanitaria globale di proporzioni importanti e che sfortunatamente appare in crescita costante. In Italia, il tumore del cavo orale rappresenta il 5% dei carcinomi nell’uomo e l’1% nella donna, ma la sua incidenza complessiva è in aumento, così come il tasso di mortalità. Ogni anno a livello nazionale si registrano oltre 8.000 nuovi casi e la sopravvivenza a 5 anni è ancora purtroppo ferma al solo 39% dei casi”. Per quanto riguarda le fasce di età, i tumori testa-collo rappresentano il 5% dei tumori giovanili negli uomini e nella fascia 50-69 (dove sono la quinta neoplasia presente) e il 3% negli uomini ultrasettantenni, mentre nelle donne sono l’1% in tutte le fasce d’età. “Come riscontrato da uno studio comparativo promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”, ricorda l’ANDI, “le limitazioni imposte dalla pandemia stanno mettendo a repentaglio alcuni dei progressi raggiunti in tempi recenti sul versante della salute personale e del benessere comune. Occorre adottare nuove metodologie, nuove tecniche e una nuova visione d’insieme per evitare questo recesso”. Per maggior informazioni, si può visitare il sito dell’associazione Andi – Onlus. Sabato, 23 maggio 2020 L'articolo Prevenzione tumori, consulti online gratuiti con gli odontoiatri oristanesi sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano