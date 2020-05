Raccolta fondi a Cabras degli ex allievi salesiani a favore delle famiglie in difficoltà

Donazione a favore del conto del Comune aperto per l’emergenza. Nascerà una nuova associazione?

Un gruppo di una quindicina di ex allievi salesiani di Cabras, che hanno frequentato la scuola di Don Bosco di Arborea, ha promosso una raccolta di fondi al proprio interno, destinando il ricavato al conto dedicato aperto dal Comune di Cabras, per fare fronte alle esigenze di natura economica di tante famiglie del centro lagunare, colpite dall’emergenza sanitaria del covid -19, che ha fatto perdere il lavoro a molti residenti, lasciandoli privi, insieme alle loro famiglie, di ogni fonte di reddito.

“In questo momento storico di grande e oggettiva difficoltà economica per tante famiglie, abbiamo sentito forte il richiamo dello spirito salesiano e dei suoi principi ispiratori improntati alla solidarietà sociale”, spiega una nota gruppo del gruppo ex allievi salesiani di Cabras. “Un gesto semplice, attraverso cui, sulla scorta di valori ben radicati nel tempo e più che mai attuali, gli ex allievi hanno inteso dare il loro concreto sostegno, a quanti all’interno della comunità lagunare, si trovano, oggi, costretti a fronteggiare una situazione inaspettata di grave disagio”.

L’iniziativa potrebbe rappresentare il preludio per la costituzione a Cabras di una vera e propria associazione locale, che faccia capo all’Unione Ex Allievi di Arborea.

