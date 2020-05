Santa Rita da Cascia celebrata in sicurezza a Selargius

Si sono svolte questa sera le celebrazioni in onore di Santa Rita da Cascia a Selargius. In piazza Martiri Buggerru decine di persone hanno preso parte prima al rosario e poi alla messa celebrata da don Ireneo. Grazie anche al contributo di numerosi volontari, sono state allestite le sedute in modo tale da poter accogliere i fedeli e assicurare loro il giusto distanziamento sociale. “Dopo due mesi di sofferenze è come se ci fossimo ritrovati in un unico abbraccio – racconta Alessandra Piga di Selargius – una grande emozione vissuta tutti insieme, c’è chi si è anche commosso”. Durante la cerimonia i volontari hanno distribuito a ogni presente un ricordo composto da un pane, un petalo di rosa e una immagine raffigurante la Santa.





