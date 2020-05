Cagliari, le auto spazzano via i tavolini: “Addio ai cappuccini all’aperto nel Corso, sarà la crisi dei bar”

. “Ovviamente un’azione del genere preoccupa tutto il comparto dei bar e delle colazioni”, dichiara Emanuele Frongia, rappresentante Fipe di Confcommercio Sud Sardegna, “il pensiero va a chi mette le sedie nella fascia della prima mattina. Chi sperava di ripartire nella Fase 2 si trova a fare i conti con questa limitazione. Capiamo che c’è la necessità in alcune vie di permettere l’accesso ai residenti e il carico e scarico. Ma cerchiamo di stare uniti e di conciliare le esigenze di tutti, dei residenti e delle attività”. Le soluzioni ci sono. Si potrebbero mettere i tavolini al riparo di paratie per consentire il transito dei mezzi (che comunque dovrebbero muoversi a passa d’uomo) in sicurezza. Oppure anticipare la chiusura di un’ora (7-9) per trovare lo spazio per servire qualche cappuccino.. “Quando tu assumi una decisione di questo tipo non puoi pensare che tutti siano d’accordo”, dichiara Alessio Mereu, assessore alla Viabilità, “sono però poche le attività che hanno problemi. I ristoranti no perché di mattina non aprono. Resta il problema dei bar che lavorano con le colazioni. Cercheremo di venire incontro alle loro esigenze, affrontando i problemi caso per caso”.



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.



Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a