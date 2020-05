Cagliari, negozi di abbigliamento ko: chiude la storica rivendita di Trussardi in Via Manno. C’era una volta la via dello shopping, con un post su Instagram Trussardi annuncia l’addio in Via Manno: “Ci faceva piacere salutare e ringraziare tutti per questi anni passati insieme…da oggi il Trussardi Cagliari chiude”. Nessuna spiegazione in più, ma è possibile che il lungo lockdown abbia influito sulla decisione. Se ne va un negozio che è stato per decenni un punto di riferimento per tantissimi cagliaritani, all’angolo di Via Manno, per le più belle t shirt e i maglioni griffati: un altro pezzo di storia cittadina del commercio cancellato. La ripresa dopo l’emergenza Covid è lunga e dolorosa per tantissimi negozi, anche alla luce del fatto che i consumi stanno drasticamente calando perché a molti non è mai arrivata neanche la cassa integrazione. E ora nel settore dell’abbigliamento, altri posti di lavoro in fumo.

