Coronavirus: nessun contagio in Sardegna

Il bollettino dell’Unità di crisi

Restano 1.356 i casi di Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Non se ne registrano di nuovi rispetto a ieri, ma il numero dei decessi sale a 128 (+1), secondo l’ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale.

In totale nell’isola sono stati eseguiti 48.189 test, mentre le persone testate sono 41.603. Il numero di pazienti ricoverati in ospedale è sceso da 76 a 64. Si è dimezzato quello delle persone in terapia intensiva, da 12 a 6, restano 242 quelle in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 922 pazienti guariti o dimessi.

Dei 1.356 casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 872 a Sassari.

Da evidenziare che stamane un caso di contagio si è registrato a Cagliari, dove un uomo di origine emiliana, giunto in Sardegna per lavoro, è stato ricoverato al Santissima Trinità. Bisognerà vedere domani se e come verrà conteggiato, essendo il contagio avvenuto probabilmente fuori dall’isola.

Venerdì, 22 maggio 2020

