Poetto, ecco i primi bagnanti del weekend: rigorosamente distanziati in un venerdì da mare. Le distanze sono rispettate, nelle prime fermate del Poetto, e per adesso non c’è bisogno di controlli: ecco le prime tintarelle, la riconquista della libertà. Molti anche i single, gli asciugamani tutti a molti metri di distanza. Un po’ di ve to, come da tradizione. Per adesso nessun bisogno di steward o sceriffi, nella spiaggia libera dei cagliaritani che inizia a popolarsi. (foto di Antonella Pippi)

