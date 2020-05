Confcommercio: “Centro chiuso al traffico. Bene, ma a queste condizioni”

“Ciò sia per il centro cittadino che per il resto delle aree urbane compresa Torre Grande”, viene specificato, ritenendo, inoltre, sia opportuno avere un “previo assenso da parte degli esercenti confinanti e limitrofi onde evitare conflitti e polemiche di cui alcuni esempi sono ancora giacenti nei cassetti dell’Amministrazione”.

“L’ampliamento delle superfici di area pubblica concesse agli esercenti per tentare di ammortizzare la perdita dei posti interni al proprio locale a causa dell’obbligo del distanziamento sociale può essere un importante palliativo, ma che deve partire dalle condizioni, a nostro parere, imprescindibili”, si legge in una nota di Confcommercio Oristano, secondo la quale lo spazio deve essere “concesso esclusivamente ove le aree esterne lo consentano senza che l’agevolazione al commerciante sia di impedimento per i cittadini che devono poter passare senza costrizioni”.

Quanto alla concessione delle aree esterne ai commercianti al dettaglio (ad esempio chi vende abbigliamento), la Confcommercio di Oristano, invita “alla massima prudenza in quanto le merci, se non presiedute, potrebbero essere toccate senza rispetto delle vigenti prescrizioni con possibili conseguenti rischi sanitari e sanzionatori per l’esercente che non fa rispettare le regole”.

“Inoltre, a nostro parere”, si legge nella nota della Confcommercio, “è molto importante incentivare i consumatori a frequentare l’interno dei negozi che sono luoghi sicuri. Se passa il messaggio che dentro il negozio è meglio non starci, rischiamo, da ottobre in poi, di vedere ridotta l’affluenza per un messaggio distorto che rischiamo di dare con l’esposizione continua di merci all’aperto”.

“In merito alla chiusura al traffico è giusto farlo dopo le 20 e per il solo fine settimana nel rispetto di quei commercianti che ritengono la chiusura al traffico un danno per il proprio lavoro”, fa sapere ancora la Confcommercio di Oristano. “La scelta fatta comporterà importanti azioni di controllo da parte dell’amministrazione: infatti va considerata sia la possibilità che si creino degli assembramenti spontanei da parte dei cittadini, di cui non devono rispondere gli esercenti, sia un’importante azione di controllo per il rispetto dei divieti di accesso e sosta. Sarà poi da disciplinare, considerata l’incertezza pressoché totale su eventi e spettacoli musicali, l’eventuale animazione che potrebbe essere proposta dalle stesse attività.

“Confidiamo che l’Amministrazione abbia la stessa attenzione e sensibilità verso Torre Grande”, concludono dalla Confcommercio di Oristano, “che già dispone di un lungo mare pedonale e molto ampio ma in cui bisogna intervenire immediatamente per pulizia e decoro, anche con azioni di miglioria del commercio sull’area pubblica e disinfestazione dalle zanzare”.

Venerdì, 22 maggio 2020

