L’idea nasce per evitare che eccessivi costi di smaltimento possano portare i cittadini, come già accade, ad abbandonare la pericolosa fibra dove capita.

Smaltimento di piccole quantità di amianto a prezzo calmierato per i privati cittadini oristanesi. È la proposta emersa questa mattina durante la riunione della 3° Commissione Consiliare: “Ambiente, Agricoltura, Igiene e Decoro della Città, Verde Pubblico e Privato”, alla quale hanno preso parte anche l’assessore all’Ambente Licheri e il presidente dell’Associazione ex esposti amianto Giampaolo Lilliu.

“Prossimamente”, ha aggiunto Pusceddu, “coinvolgeremo l’assessore Regionale all’Ambiente, per chiedere un finanziamento che ci permetta di contribuire come Comune, in alternativa punteremo sull’accordo per il prezzo calmierato: una sorta di acquisto solidale”.

“I costi per una piccola tettoia o un serbatoio possono arrivare fino a 600 euro”, ha spiegato il presidente della Commissione, Lorenzo Pusceddu, “vorremo arrivare a un accordo che spinga i cittadini a smaltire in sicurezza”.

Fonte: Link Oristano





