Un nuovo manto di asfalto per Selargius: le strade del centro riasfaltate dopo anni. Lo annuncia il sindaco di Selargius Gigi Concu, oggi ruspe in via San Salvatore: “Proseguono i lavori di manutenzione delle strade selargine. Ieri gli operai hanno iniziato gli interventi in via San Salvatore, che verrà completamente riasfaltata e dove si procederà con il tracciamento della nuova segnaletica orizzontale. Seguirà l’installazione di due dossi per l’attraversamento pedonale. Una volta concluso l’intervento ci si posterà in via Primo Maggio dove sono previste: la scarifica, bitumazione e anche qui segnaletica. L’altro intervento riguarderà via Daniele Manin, più precisamente il tratto compreso tra piazza Maria Vergine Assunta e via Confalonieri, in quanto il passaggio dei mezzi pesanti ha provocato danni alla pavimentazione. In questo caso è previsto il posizionamento di un tessuto rinforzante sotto l’asfalto proprio per cercare di impedire che il manto stradale venga ancora danneggiato. Successivamente ci occuperemo della via San Nicolò, dove, anche facendo seguito alle tante vostre richieste, abbiamo deciso di posizionare due dossi artificiali che speriamo possano portare gli automobilisti a ridurre la velocità, dal momento che si tratta di una strada troppo spesso scambiata per una pista di formula 1. Tutto questo grazie a uno stanziamento di circa 250 mila euro. Andranno ad aggiungersi al milione e mezzo di euro che, come da Piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo destinato al ripristino di ulteriori strade cittadine, alla manutenzione dei marciapiedi e all’eliminazione delle barriere architettoniche per rendere Selargius un territorio a prova di tutto, soprattutto di anziani e disabili”, le parole del sindaco di Selargius Gigi Concu.

