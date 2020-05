Market: nasce il franchising “Vicino a te” della famiglia Frongia

Inaugurato il primo punto vendita a Ruinas. Formula innovativa Apre al franchising la famiglia Frongia, che da Oristano controlla una delle più importanti aziende della distribuzione alimentare in Sardegna, presente nell’isola con l’insegna dei market “Vicino a Te” e nove punti vendita. A Ruinas, paese d’origine dei fondatori del primo punto vendita Frongia, Ignazio e Mariuccia, è stato inaugurato il primo market con questa innovativa formula. “Il piccolo salumiere” è un punto vendita di circa 150 metri quadri. Gestito da oltre dieci anni dal fondatore, Giuseppe Ghiani, con alle spalle un’esperienza decennale a Milano, all’interno della famosa ed esclusiva Salumeria Armandola, in Via della Spiga nel cuore del quadrilatero della moda. “Il nostro logo, “Vicino a Te”, fino ad oggi era rivolto esclusivamente ai nostri clienti: vicino a te nella scelta degli assortimenti, vicino a te con il servizio e la cortesia, vicino a te con la competenza e con la convenienza”, dichiara Marco Frongia, amministratore del gruppo assieme al fratello Fabio e la sorella Diana. “Da oggi abbiamo deciso di essere vicini anche agli imprenditori del nostro territorio, avviando un’attività di franchising”. “Abbiamo adottato lo stesso criterio di Coralis, il consorzio di cui facciamo parte dal 2018”, prosegue Marco Frongia. “Il nostro nuovo partner mantiene la sua denominazione distintiva “Il piccolo salumiere” a cui è stata aggiunta l’insegna “Vicino a te”: mantenere la propria identità è fondamentale in un territorio come il nostro, perché l’identità è la cifra di quello che sei e di quello che i clienti ti riconoscono”.

“Siamo stati la prima inaugurazione in tempo di Covid”, commenta dal canto suo Giuseppe Ghiani. “Mi sembra anche questo un bel messaggio: dare spazio a nuove idee, procedere nella direzione prestabilita, non arretrare davanti a questa nuova proposta di futuro. Noi siamo pronti e orgogliosi di cominciare questa nuova esperienza”. “Ci piace pensare che con questo progetto possiamo condividere, con altri imprenditori del nostro territorio, non un’insegna, ma tanti valori per ridare spinta e vigore alla nostra economia”, afferma Marco Frongia. La famiglia Frongia con questa operazione intende instaurare con i suoi franchisee un rapporto di strettissima collaborazione che, partendo dalle vantaggiose condizioni d’acquisto dei prodotti di marca, grazie alla sua appartenenza al Consorzio Coralis, comprende tutti gli aspetti gestionali dell’impresa. “Dalla scelta della linea prezzi allo studio dell’assortimento, dalle competenze in tema di ricerca di prodotti, soprattutto locali, alla formazione per imprenditori e addetti alle vendite, dal codice etico alle leve di marketing”, dichiara Fabio Frongia. “Noi vogliamo proporci come partner a 360° per creare format che facilitino l’operazione d’acquisto accogliendo i clienti in un ambiente ospitale, fruibile e che mette in campo conoscenza, competenza e cortesia oltre ai prodotti sullo scaffale”. Ma non è tutto, tra i servizi offerti, “Vicino a te Franchising” comprende lo studio del restyling degli store, il rilancio del punto vendita, la carta fedeltà, l’e-commerce, ma anche tutti gli aspetti più gestionali come il sistema informatico, il report mensile delle vendite, fino alla gestione semplificata degli ordini.

La dotazione “Vicino a te Franchising” permetterà all’imprenditore di occuparsi a tempo pieno della propria attività commerciale, in quanto i servizi di back office saranno già sviluppati e serviti proprio da “Vicino a te Franchising”. Attraverso i software forniti, ogni negozio potrà contare su una propria area di rendicontazione delle performance del negozio, finalizzata a mettere l’imprenditore in condizioni di leggere in tempo reale il”valore” della propria attività. “Vicino a te Franchising” mette a disposizione tutto il proprio know-how per avviare una start-up o per far ripartire un’impresa. La flessibilità e la capacità di adattamento di “Vicino a te Franchising” permette di studiare e realizzare il modello di business più produttivo pensato per ogni realtà imprenditoriale. Il progetto di franchising di “Vicino a te” è strutturato e pensato per superfici di differenti dimensioni. Ogni tipologia di store avrà un logo identificativo: (S) per le superette fino a 200 mq.; (M) per quelle da 201 fino a 400; (L) per gli store da 401 a 600 mq; e (XL) per quelli oltre i 601 mq. Chiunque fosse interessato alla nuova iniziativa imprenditoriale può inviare richiesta di informazioni tramite il sito www.vicinoatesupermercati.it.









Fonte: Link Oristano