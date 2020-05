Imprese artigiane dell’Oristanese, impossibile l’iscrizione all’albo

“Si vuole ricordare”, aggiunge Emanuele Cera, “che la sede provinciale INPS, in carenza di conferma delle iscrizioni all’albo, sta provvedendo alla variazione di inquadramento delle posizioni, negando il riconoscimento della qualifica di artigiano e riclassificando tutte le aziende nel settore industria, con notevoli aggravi di costi per le imprese. Analogamente anche la sede territoriale dell’Inail sta applicando ai titolari prestatori d’opera i coefficienti assicurativi dei lavoratori dipendenti, complicando inoltre la possibilità di maturare qualifiche e requisiti professionali”.

Il consigliere Cera esprime “disappunto per l’operato dell’Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato, sia per l’assenza di risposte in Consiglio regionale alla interpellanza sollevata dai consiglieri regionali di Forza Italia e da quelli del territorio, sia per l’aggravarsi della problematica, che adesso coinvolge anche imprese artigiane delle altre provincie della Sardegna. La mozione presentata intende avere risposte decisive”.

“È necessario che l’assessorato si impegni a fornire uno strumento finanziario nella forma del contributo a fondo perduto”, dichiara sempre Cera, “pari all’importo dei contributi previdenziali arretrati e dei relativi interessi e sanzioni, eventualmente richiesti dall’Inps, ora per allora, a far data dalla domanda di iscrizione all’Albo artigiani, quale risarcimento per il mancato riconoscimento della qualifica di impresa artigiana per titolari e soci e coadiuvanti”.

Non solo: bisogna attuare immediatamente le misure previste con la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 10, e promuovere un intervento finanziario di 40 milioni di euro per il comparto artigiano della Sardegna (mediante l’attivazione di opportunità disciplinate all’art.4. comma 9 sulla legge 949/52). Così si potrà contribuire a sostenere il rilancio del settore e reagire positivamente alle difficoltà finanziarie emerse con l’emergenza sanitaria in atto da Covid-19.

Il consigliere Cera fa notare che “con la mancata operatività dell’Albo, si lede inoltre il diritto/dovere ad esercitare l’attività di impresa in forma artigiana. Viene impedito, di fatto, l’accesso ad importanti provvidenze di settore, tra l’altro alcune delle quali erogate proprio dall’amministrazione regionale”.

“Si deve mettere la parola fine a questa incresciosa situazione che sta causando gravi danni al sistema economico locale e che in questo particolare momento legato alla emergenza sanitaria da Covid-19”, Emanuele Cera. “Si corre il rischio che non possano accedere ai benefici specifici che sono in corso di programmazione per il settore artigiano della Sardegna. Ci vuole uno scatto definitivo e improcrastinabile dell’Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato per garantire la tutela dei diritti delle imprese artigiane, le quali a causa della mancata iscrizione al competente Albo, per cause non imputabili alle stesse, vengono private di diritti”.

Conclude Cera: “Non vorrei pensare che queste imprese artigiane non possano godere dei benefici di legge previsti a causa dell’inerzia dell’Assessorato”.

