Cagliari, il sindaco Truzzu riceve in Comune la nuova Prefetta Amalia Di Ruocco

Visita di cortesia, questa mattina di venerdì 22 maggio, della nuova Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, la Prefetta Amalia Di Ruocco, al sindaco Paolo Truzzu. Giunta al Palazzo Civico, si è intrattenuta con il primo cittadino in un colloquio franco e cordiale nel quale è stata ribadita la continua e costante collaborazione tra le istituzioni.

Dopo essere stata alla guida della Questura di Catanzaro negli ultimi tre anni, Amalia Di Ruocco ha lasciato il ruolo che ha ricoperto dal gennaio 2017 ed è stata nominata prefetto dal Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra dell’Interno Lamorgese.

Nominata Rappresentante del Governo in Sardegna nello scorso mese di aprile, subentra alla Prefetta Lucia Volpe destinata ad altro incarico istituzionale.





