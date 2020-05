Nuovi parcheggi per distribuire meglio i turisti sul litorale di San Vero Milis

Le anticipazioni del sindaco Luigi Tedeschi per la prossima stagione estiva

Spiagge libere quest’estate nel comune di San Vero Milis e più parcheggi per garantire una distribuzione più omogenea lungo la costa. La giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi Tedeschi, si prepara alla stagione senza particolari restrizioni per bagnanti e turisti. “Ricorderemo l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale in tutti gli arenili con degli specifici cartelli”, ha spiegato il sindaco Tedeschi, che per evitare l’affollamento nelle spiagge ha annunciato anche l’idea di prendere in affitto alcuni terreni da adibire a parcheggio. “In questo modo”, ha spiegato il sindaco, “sarà possibile usufruire dell’intera costa e non solo delle spiagge nei pressi degli abituali parcheggi”.

“Durante la giornata le regole saranno ricordate anche attraverso un altoparlante”, ha anticipato ancora il sindaco di San Vero Milis, “e prossimamente convocheremo il Coc per predisporre interventi educativi”. Quest’anno lungo gli arenili di San Vero Milis non sarà in alcun modo tollerata la brutta abitudine di lasciare gli ombrelloni in spiaggia come “segnaposto”. In sindaco ha annunciato infatti a questo proposito una assoluta vigilanza. Venerdì, 22 maggio 2020 L'articolo Nuovi parcheggi per distribuire meglio i turisti sul litorale di San Vero Milis sembra essere il primo su LinkOristano.it.

