Emergenza coronavirus: troppi assembramenti anche a Oristano. Pericoloso

Appello del responsabile dell’Adiconsum Giorgio Vargiu: “Ci sia senso di responsabilità”

Rispettiamo il distanziamento sociale e le forme di sicurezza necessarie per evitare il contagio da coronavirus a noi e agli altri. L’appello viene ripetuto spesso e probabilmente lo si dovrà ancora ripetere. “Anche a Oristano in questi ultimi giorni abbiamo visto tante persone che seppure in spazi all’aperto non mantengono le distanze previste”, spiega Giorgio Vargiu, responsabile regionale dell’Adiconsum. “In centro si vedono veri e propri capannelli: niente di più sbagliato, perché è questo un modo per facilitare la diffusione del virus. C’è anche chi non indossa la mascherina. A questo proposito è bene ricordare che negli spazi all’aperto se ne può fare a meno, ma se ci si trova in una pubblica via dove si incrociano altre persone è necessario indossarla assolutamente”.

All’Adiconsum sono giunte diverse segnalazioni e il presidente Vargiu indirizza un appello anche alle forze di vigilanza perché

svolgano un’azione di controllo più incisiva.

“Ne va della nostra salute”, riprende Giorgio Vargiu. “E’ bene evidenziare che con la fase 2 nulla è cambiato dal punto di vista medico, perché ancora non esiste una cura e non esiste un vaccino che possano essere utilizzati contro il coronavirus”.

“L’appello forte che Adiconsum vuole lanciare è rivolto a tutti i cittadini e agli esercenti le attività economiche affinché vi sia alto il senso di responsabilità per il bene di tutti”, afferma ancora Giorgio Vargiu. “Se riparte il contagio ne pagheremo le conseguenze dal punto di vista sia sanitario che economico: oltre ad ammalarsi tante persone, chiuderanno nuovamente le attività e questa volta sarà difficile riaprirle”.

“Dobbiamo rispettare le regole dettate dal buon senso”, conclude Vargiu, “Ci deve guidare il principio di precauzione”.

Giovedì, 21 maggio 2020

