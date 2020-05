Al via i test sierologici sul coronavirus. Nell’Oristanese coinvolti 11 comuni

Al via i test sierologici per il coronavirus. Nell’Oristanese coinvolti 11 comuni

Da lunedì volontari della Croce Rossa cominceranno le telefonate per le adesioni

Sono 151 in provincia di Oristano le persone individuate dall’Istat per l’indagine epidemiologica nazionale fissata su un campione di 150mila italiani sui quali sarà mappata la diffusione del coronavirus nel Paese. I test (prelievi del sangue) serviranno per individuare i cosiddetti positivi asintomatici. In Sardegna saranno contattati 7.985 cittadini, in 89 Comuni su 377. La previsione è che siano almeno 6.300 a dare la propria disponibilità ad effettuare le analisi i cui risultati arriveranno nel giro di un mese. Oltre ai 151 oristanesi, l’Istat ha individuato una platea di 748 persone a Cagliari, 620 a Sassari e 176 Nuoro. Il progetto, ideato dal ministero della Salute in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico nazionale, l’Istituto superiore di Sanità e l’ospedale Spallanzani di Roma, nell’Isola sarà condotto da 30 volontari della Croce Rossa Italiana, che hanno seguito una formazione ad hoc per la compilazione del questionario telefonico propedeutico ai test e da lunedì cominceranno con le telefonate. Nell’Oristanese faranno parte dell’indagine i comuni di Oristano, Abbasanta, Ales, Cabras, Cuglieri, Marrubiu, Morgongiori, Santa Giusta, Seneghe, Simala e Terralba. Nel Sud Sardegna entrano nel campione i comuni di Cagliari, Quartu, Selargius, Sestu, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Uta, Decimomannu, Elmas, Assemini, San Sperate, Ussana, Villaspeciosa, Villasor, Sarroch, Capoterra, Pula, Domus de Maria, Iglesias, Siliqua, Musei, Carbonia, Sant’Antioco, Buggerru, Domusnovas, Sant’Anna Arresi, Teulada, Guspini, Arbus, San Gavino Monreale, Villacidro, Samassi, Serramanna, Serrenti, Esterzili, Gesturi, Isili e Muravera. Nel Nuorese: Nuoro, Bolotana, Gairo, Barisardo, Baunei, Dorgali, Girasole, Lotzorai, Macomer, Oliena, Oniferi, Posada, Siniscola, Tonara e Tortolì In Gallura parteciperanno alla ricerca i comuni di Olbia, Buddusò, Padru, Arzachena, La Maddalena, Monti, Palau, Tempio e Budoni e nel Sassarese sono stati individuati i comuni di Sassari, Bonorva, Ozieri, Porto Torres, Sorso, Alghero, Nughedu San Nicolò, Ossi, Ploaghe, Pozzomaggiore, Sedini, Sennori, Thiesi e Santa Maria Coghinas. Giovedì, 21 maggio 2020 L'articolo Al via i test sierologici sul coronavirus. Nell’Oristanese coinvolti 11 comuni sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano