Rete idrica e fognaria del Pip di Neoneli ad Abbanoa. C’è la cantina dei Moratti

“Nei lotti dei Moratti è già in fase di costruzione una cantina per la produzione di vino”, chiarisce il primo cittadino di Neoneli, Salvatore Cau, precisando che si tratta di un progetto di bioarchitettura con ricorso a materiali reperiti in loco nel rispetto dell’ambiente. Un investimento etico che nasce dall’incontro della comunità di Neoneli con l’attuale amministratore delegato di Stella Wines, Gian Matteo Baldi, nel corso del festival culturale Licanias.

Il passaggio in corso non è di poco conto se si considera che 4 dei 18 lotti del PIP di Neoneli sono della società Isteddu che fa capo a Stella Wines, di Gabriele Moratti, figlio di Gian Marco e Letizia.

“La società ha già cominciato la produzione di vino nella scorsa annata utilizzando vigneti presi in affitto nel Barigadu e nel vicino Mandrolisai e avvalendosi delle competenze del noto agronomo friulano Giovanni Bigort”, chiarisce Cau, “l’eticità del loro progetto sta anche nel coinvolgimento di maestranze locali nella sua attuazione. Si tratta quindi di un investimento importante per il territorio, sia in termini di immagine, sia in termini economici con il coinvolgimento di numerose professionalità del posto”.

“La conclusione dell’iter di trasferimento delle infrastrutture idriche e fognarie del PIP di Neoneli nel perimetro d’ambito del Servizio idrico regionale è evidentemente una risposta concreta alle esigenze di una comunità che vede nella piena funzionalità ed efficienza dei servizi essenziali una chiave fondamentale in grado di aprire le porte a importanti possibilità di sviluppo”, afferma a questo proposito Albieri, “il compito dell’Egas è proprio quello di garantire la certezza di questi servizi a tutti i territori della Regione, senza lasciare nessuno indietro. Il segnale che arriva da Neoneli è importante: soprattutto in questo periodo di crisi vedere che un gruppo importante come quello dei Moratti crede nelle risorse e nelle potenzialità di un territorio come quello di Neoneli incoraggia ognuno, per quanto di propria competenza, a fare la propria parte per permettere che la crescita e lo sviluppo arrivino in ogni territorio”.

Giovedì, 21 maggio 2020

L'articolo Rete idrica e fognaria del Pip di Neoneli ad Abbanoa. C’è la cantina dei Moratti sembra essere il primo su LinkOristano.it.