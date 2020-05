Overbooking Alitalia Cagliari-Roma 18 maggio: “Occhio, i passeggeri possono essere rimborsati”

Overbooking Alitalia Cagliari-Roma 18 maggio: ItaliaRimborso disponibile ad assistere i passeggeri. La replica: “Abbiamo appreso da notizie di stampa di un overbooking Alitalia, verificatosi lunedì 18 maggio nella tratta Cagliari Elmas-Roma. Non tutti i passeggeri si sarebbero potuti imbarcare sull’aereo, da quanto si legge, pur avendo pagato regolarmente il costo del biglietto aereo. Un viaggiatore ha dichiarato che 15 passeggeri sarebbero rimasti a terra. Un disagio aereo in una fase, come quella attuale, che è già di per sé complicata, caratterizzata spesso dal desiderio di tornare a casa.

Per chi non lo sapesse, l’overbooking si verifica quando la compagnia aerea che si è scelta per viaggiare ha venduto più biglietti di quelli che sono i posti a disposizione nel velivolo.

ItaliaRimborso ritiene che ci siano gli estremi per la richiesta della compensazione pecuniaria e, dunque, offrendo la propria assistenza, invita tutti i passeggeri che abbiano vissuto questo disagio a compilare il form online presente sul sito web aziendale o ad inviare un’email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

