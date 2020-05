La tradizione della mietitura vive sui muri di San Nicolò d’Arcidano

“Lo scopo di queste opere” spiega il sindaco Emanuele Cera, “è tener vivo il ricordo delle tradizioni e degli usi e costumi nella nostra memoria. Le immagini infatti raffigurano scene di vita quotidiana del nostro passato”. Un passato che rivive così in una delle piazze del paese. “Siamo fieri delle scelte operate in questi anni dalla nostra amministrazione”, sottolinea ancora il sindaco, “e anche la cittadinanza ha accolto con grande piacere l’attuazione di questi interventi, mostrando espressamente orgoglio nel vedere il proprio paese fruibile, decoroso e ricco di opere artistiche”.

L’ultima opera, realizzata dal giovane artista Davide Pilloni (in arte “Pils Bo Pili”), di Assemini, è stata accolta nella rinnovata Pratza de Sa Fiuda, e rappresenta la mietitura manuale del grano. Il murale 12 x 7 è ospitato da una parete della casa della famiglia Garau e ritrae un gruppo di uomini e donne intenti nella mietitura e nella lavorazione a mano del grano nelle campagne arcidanesi, in una giornata soleggiata, con il magnifico sfondo delle montagne alle spalle.

L’arricchimento culturale e di arredo per il paese non si ferma, a San Nicolò d’Arcidano. L’amministrazione guidata dal sindaco Emanuele Cera ha promosso infatti la realizzazione di nuovi murales all’interno del centro abitato.

Fonte: Link Oristano





