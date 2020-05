Oristano, per il parcheggio si paga di nuovo, ma quando e a chi?

Inutile attesa questa mattina davanti all’ufficio della SIS in via Cavour

“Il servizio parcheggi a pagamento è attivo dal 18.5.2020”, avverte il cartello sulla porta dell’ufficio della SIS, in via Cavour a Oristano. Ma chi ha intenzione di acquistare un abbonamento avrà qualche problema: “L’uffico sarà aperto al pubblico previo appuntamento telefonico il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12”. Sarebbe stato utile specificare a quale numero si possa richiedere l’appuntamento, però alla SIS hanno dimenticato questo dettaglio.

Oggi è giovedì, ma nel teorico orario di apertura l’ufficio era sbarrato. E diversi utenti hanno dovuto scegliere fra parcheggiare lo stesso, rischiando una multa, oppure andare alla ricerca di un posteggio gratuito. È successo ad esempio a un’automobilista che aveva intenzione di acquistare un abbonamento, Renata Sollaino: è arrivata in via Cavour intorno alle 9,15 ma ha perso mezza mattina tra attesa davanti alla porta chiusa e vani tentativi di contattare la SIS.

“Ho chiamato anche i vigili urbani”, racconta la signora Sollaino, “i quali molto gentilmente hanno cercato di contattare la SIS, anche loro con fatica. Dopo una serie di telefonate mi è stato detto di attendere una chiamata da parte della società, che ancora non è arrivata. Nel frattempo che cosa faccio? Mi fido a parcheggiare o rischio una multa?”.

“Se non si è in grado di gestire il servizio, meglio lasciare i parcheggi liberi”, conclude l’automobilista. “Anche il mio tempo ha un valore ed io stamattina ne ho perso abbastanza per nulla”.

Giovedì, 21 maggio 2020

