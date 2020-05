Conte: “Il peggio è alle spalle, ma niente party e movida. Le vacanze? Fatele in Italia”

“Il turismo è stato messo a dura prova. Per sostenerlo sarà cruciale puntare sulla mobilità interna: invito tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia”. L’invito è del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nell’informativa di stamattina alla Camera dei Deputati. Il premier ha annunciato un “ un bonus vacanze” e “misure strutturali per sostenere il settore, come la creazione di fondi”, promettendo inoltre ” ulteriori interventi” in materia.

Il lockdown. “Forse non tutti avrebbero allora assunto decisioni così sofferte suscettibili di incidere su alcuni diritti fondamentali, tuttavia dopo tre mesi esatti dal primo caso possiamo affermare in coscienza di aver compiuto la scelta giusta”.

Conte ha dichiarato che l’emergenza è conclusa e che “se il peggio è alle spalle lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita”, anche se “in questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e ove necessario l’uso delle mascherine. Non è il tempo dei party, delle movide, e degli assembramenti”

Indagine epidemiologica. Il Capo del Governo ha annunciato che lunedì 25 maggio partiranno i test sierologici gratuiti sul campione di 150 mila cittadini” selezionati dall’Istat per portare a termine “la ricerca scientifica”.

Un “piano di monitoraggio che ci consente di disporre un quadro dettagliato della curva epidemiologica che ci permetterà di intervenire con misure restrittive se in alcuni luoghi specifici ci saranno nuovi focolai, il rischio è calcolato, dobbiamo accettarlo, non possiamo fermarci in attesa del vaccino”

ll Contact tracing e’ “il secondo pilastro” per il controllo epidemiologico nella fase 2 e “il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus”.