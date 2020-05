Rottamazione abusiva su 1600 autoveicoli: inchiesta della Polstrada

La delicata indagine è stata svolta dalla Polizia stradale di Oristano, comandata dal dirigente Roberto Piredda, che a gennaio scorso ha compiuto un controllo a Uras, nell’azienda familiare di Soru, scoprendo come la stessa attività considerata illecita, in precedenza svolta a Marrubiu, dove l’impianto nel frattempo era stato messo sotto sequestro, fosse stata trasferita proprio a Uras.

Dal 2014 e sino a gennaio dello scorso anno ha rottamato ben 1600 veicoli, ma quell’attività svolta in un complesso alle porte di Marrubiu era “abusiva”, tanto da finire in un’inchiesta della procura distrettuale antimafia di Cagliari, che ha portato a un provvedimento cautelare interdittivo nei confronti di Davide Soru, originario di Uras, al quale si impedirà di svolgere per un anno l’attività imprenditoriale nel settore dell’autodemolizione, anche indirettamente.

Fonte: Link Oristano





