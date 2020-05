Pula, l’sos del titolare di campeggio su Canale 5: “Tantissime disdette, stanno ammazzando anche noi”

Le sanificazioni sono state eseguite ovunque, come conferma l’inviata del programma Mediaset. Insomma, una situazione decisamente spinosa e un imprenditore che non sa, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, se nei prossimi mesi riuscirà o meno a lavorare. Nicola ha anche mostrato la porzione di spiaggia con tutti gli ombrelloni già distanziati: “Abbiamo grandi spazi e grandi strade che collegano il campeggio con il mare e il mare con il campeggio. Stanno ammazzando anche noi”, queste le ultime parole dell’imprenditore turistico.

Un campeggio a due passi dal mare di Santa Margherita di Pula che rischia di rimanere vuoto, questa estate. Le tende e le casette potrebbero restare “immacolate” nonostante le sanificazioni svolte dal titolare, Nicola. L’uomo è stato intervistato in diretta su Canale 5 durante Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso: “Ormai le disdette dei turisti stanno fioccando, soprattutto nell’ultimo periodo, in maniera impressionante”, spiega.





