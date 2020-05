Col decreto rilancio a Oristano più posti nella medicina d’urgenza

L’Ordine e la SIMEU si sono detti disponibili per qualsiasi collaborazione anche nei confronti dei consiglieri regionali locali, per supportarli in questa importante e decisiva sfida per la sanità oristanese.

“Con questi presupposti il nostro ospedale potrebbe avere un organico efficiente e adeguato alle esigenze della nostra comunità, a cui si aggiungono i 2 posti letto di OBI previsti per il Presidio Ospedaliero di Bosa”, si legge in una nota di Ordine dei medici di Oristano e Simeu. “Con l’aumento degli specialisti si potrebbe garantire una efficiente e soddisfacente Sanità nel nostro territorio”.

“È auspicabile, per quanto riguarda il nostro territorio, che anche Oristano possa avere il DEA di 1° livello con tutti i reparti necessari”, sostengono le organizzazioni dei medici, che auspicano “la creazione presso l’Università di Cagliari della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza”.

Fonte: Link Oristano





