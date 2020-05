A Terralba hanno beneficiato dei buoni spesa 315 famiglie

Quattrocento le domande totali pervenute agli uffici comunali, che hanno dovuto escludere 85 nuclei familiari, i cui requisiti non rientravano nelle priorità indicate dalla normativa governativa.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi Sociali, Loredana Sanna, per la “celerità e professionalità con la quale l’ufficio dei servizi sociali e l’ufficio socio culturale, incaricati per l’attuazione dell’intervento, hanno istruito le pratiche e proceduto alla liquidazione delle somme”.

Il sindaco di Terralba, Sandro Pili, ha esteso il ringraziamento a tutti gli uffici comunali che in questo periodo di emergenza “hanno profuso un grande impegno per l’attuazione di queste misure eccezionali a sostegno della cittadinanza in questo drammatico momento, senza dimenticare l’ufficio protocollo e l’ufficio finanziario, che complessivamente hanno gestito e liquidato circa 1000 pratiche, derivanti da tutte le misure in essere, e tutti gli operatori comunali esterni grazie ai quali sono stati effettuati gli interventi necessari di competenza comunale tesi a fronteggiare l’epidemia (ad esempio avvisi, gestione aree pubbliche, consegna mascherine)”.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a