Sardegna ancora quasi Covid Free: un solo nuovo caso a Sassari, sfiorato ancora il contagio zero. Ancora numeri ottimi sul fronte del virus nell’Isola: dopo il contagio zero degli ultimi giorni, oggi un solo nuovo positivo, nella provincia di Sassari. Nessun nuovo decesso, in una giornata che ha fatto registrare numeri confortanti anche in Lombardia.

Un solo caso di Corona Virus registrato oggi in Sardegna per un totale di 1355 casi. Siamo a 1159 tamponi effettuati in data odierna per un totale di 45.572. Scendono a 68 le persone in ospedale con sintomi, mentre sono 10 le persone in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono scese a 253 per un totale di 331 il dato più basso dall’inizio della epidemia. Salgono a 898 i guariti mentre sono stabili a 126 i decessi. Dati ottimi. Il riparto territoriale vede la Città metropolitana di Cagliari con 249 casi, il Sud Sardegna con 97, Oristano con 58, Nuoro con 79 e Sassari con 872

